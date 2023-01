Welde-Chef wird 70

Schwetzingen/Plankstadt. Dr. Hans Spielmann ist eine der bekanntesten Unternehmerpersönlichkeiten der Gegend. An diesem Montag feiert der Chef der Welde-Brauerei seinen 70. Geburtstag.

In einem ausführlichen Interview blickt er nicht nur auf seine Zeit an der Spitze der Braumanufaktur zurück, er erzählt auch von seinen Anfängen im Jahr 1982 in der damals noch traditionell geprägten Brauerei. Zudem vom Mut, neue Wege zu gehen und trotzdem der eigenen Linie treu zu bleiben und davon, wie er sich jetzt darüber freut, dass sein Sohn Max die Leitung von Welde mit großem Fachwissen und vielen Ideen übernimmt. jüg/Bild: Archiv

Dr. Hans und Max Spielmann, Welde Brauerei Plankstadt. Zu Artikel von Bettina Eschbacher © Rinderspacher © Rinderspacher