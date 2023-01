Schwetzinger Welde-Chef Dr. Hans Spielmann wird 70 Jahre alt

Bürgermeister, Pfarrer, Arzt, Richter, Brauereibesitzer und Verleger – das waren zu seiner Geburt 1953 die wichtigsten Personen in einer Stadt wie Schwetzingen. Jetzt feiert Welde-Chef Dr. Hans Spielmann seinen 70. Geburtstag, blickt auf seine Zeit an der Spitze der Braumanufaktur zurück und gibt Einblicke in sein Denken und Handeln. Dass er heute für Gratulanten nicht vor Ort ist, liegt an

...