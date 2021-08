Grazile Geparden

Hallo Kinder!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das war ein tolles Wochenende, aber auch am Montag konnte ich noch auf der faulen Haut liegen. Wobei Ellie Ente mich zu einem Spaziergang abgeholt hat. Irgendwann rief sie: „Fred, lauf doch nicht so schnell.“ Ich lief wirklich langsam, bin ja schließlich kein Gepard, der bis zu 100 Kilometer pro Stunde rennen kann. Aber schon hatten wir ein Thema und wir sprachen über die grazilen Raubkatzen, die in Afrika leben.

Die goldgelben Tiere mit den schwarzen Flecken sehen einfach toll aus – beeindruckend finde ich auch die langen Beine sowie den schmalen und schlanken Körper. Und deshalb sind sie auch so schnell. Aber die Geschwindigkeit können sie nur etwa 800 Meter lang halten, dann werden sie langsamer. Zusätzlich haben Geparden eine Art gepolsterte Sohlen und ihre Krallen können sie – anders als andere Katzen – nicht einziehen. Sie können diese dann wie Spikes einsetzen, die der Mensch zum Beispiel an den Schuhen hat, um schneller rennen zu können. Diese sehen aus wie kleine Dornen an den Schuhsohlen. Einziger Nachteil der festgewachsenen Krallen ist, dass die Geparden dadurch nicht so gut klettern können, wie andere Katzen.

Ellie Ente war total beeindruckt, als ich ihr das erzählt habe und wollte wissen, was die Schnelligkeit den Tieren bringt. Sie sind sehr gute Jäger. Sie können stundenlang auf der Lauer liegen und ihre Beute beobachten. Diese greifen sie dann mit einem schnellen Sprint an und töten sie mit einem Biss in die weiche Kehle. Allerdings sind Geparden schlechte Kämpfer und Verteidiger. Wenn sie das Tier also nicht innerhalb einer Minute überwältigen können, gelingt den Opfern meist die Flucht. Üblicherweise gehören zu den Beutetieren kleine Antilopenarten wie Gazellen. Da sie eben bei der Verteidigung ihres Fangs nicht besonders gut sind, sind Geparden die einzigen tagesaktiven Katzen der Welt. Dadurch vermeiden sie es, dass sie zur gleichen Zeit jagen, wie etwa Löwen, Leoparden oder Hyänen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz schön schlau diese grazilen Geparden. Das fand auch Ellie Ente, die meinte, dass das ab nun ihre Lieblingstiere sind – sie sind schnell und sehen einfach wunderschön aus.