Metallica auf dem Hockenheimring: Das Download-Festival im Liveblog

Hockenheim. Bei sommerlichen Temperaturen spielen insgesamt neun Bands unterschiedlichster Stilrichtungen am Hockenheimring. Das Programm verteilt sich auf zwei Bühnen, um die Zeit optimal zu nutzen und die Wartezeiten zu verringern. Voraussichtlich geht das Konzert bis 23 Uhr.

15.20 Uhr: Man merkt halt doch, dass es sich um ein ganztägiges Festival handelt. Die Anreise entzerrt sich vom Vormittag bis in den frühen Nachmittag – die Metallica-Fans haben es nicht eilig. Und bei vielen Fahrzeugen, die ihren Stellplatz schon erreicht haben, sieht man noch Menschen in Grüppchen stehen, sich entspannt auf den Tag einstimmen. Nein, eilig hat es hier niemand. Relaxed und guter Stimmung geht es in den Tag.

Im Bereich direkt an der DJK wie auch einige hundert Meter weiter bei der Grillhütte haben es sich zahlreiche Festivalbesucher mit ihren Wohnmobilen gemütlich gemacht. Sie können das Festival samt Metallica gemütlich genießen – die Heimfahrt wird wohl erst am Samstagmorgen angetreten.

15.05 Uhr: Auf der sogenannten Main Stage 1 sind als erstes "Frank Carter & the Rattlesnakes" dran. Die Punkrock-Band aus London kommt deutlich weniger düster daher als "Ghostkid" vor ihnen, glänzt aber dafür mit einer beachtlichen Energie und Bühnenpräsenz - ganz besonders Frontmann Frank Carter selbst.

14.30 Uhr: Als erste Band dürfen "Ghostkid" auf einer der beiden großen Bühnen auftreten. Die Band des ehemaligen "Electric Callboy"-Sängers spielt zwar noch vor recht spärlicher Kulisse, kann aber in den ersten Reihen durchaus einige Besucher mit ihrer Musik überzeugen, die an Nu Metal und Künstler wie Marilyn Manson erinnert.



13.30 Uhr: Das Festival beginnt offiziell.



13 Uhr: Auch die Parkplätze füllen sich langsam, ohne dass es zu Stockungen im Anreiseverkehr kommt. Die verlängerte Reilinger Straße wird zur Einbahnstraße, Festivalbesucher aus Richtung Reilingen kommend werden direkt auf den Parkplatz zwischen Grillhütte und Pumpwerk gelenkt, Einwohner dürfen in Richtung Hockenheim passieren. Am Nordring gibt es hingegen keine Einschränkungen, Stand 13 Uhr, die Fahrzeuge suchen sich ihren Weg in Richtung Parkplatz bei der DJK, ansonsten rollt der Verkehr in beide Richtung problemlos.

Um die Mittagszeit füllt sich der Parkplatz am Nordring in Richtung DJK-Gelände langsam, doch zu Verkehrsproblemen kommt es nicht. Der Verkehr rollt in beide Richtungen. © Wühler

Im Garten des Pumpwerks haben die Mitarbeiter einen Verpflegungsstand aufgebaut, der von den Festivalbesuchern auf dem Weg vom Parkplatz in Motodrom gern genutzt wird. © Wühler

11 Uhr: Im Lauf des Vormittags kommt dann langsam Leben in die Stadt. Im Rhythmus der ankommenden Zügen spuckt der Bahnhof Heavy-Metal-Fans aus, die sich durch die Karlsruher Straße den Weg in Richtung Motodrom suchen. An ihren schwarzen Klamotten, viele mit T-Shirts früherer Metallica-Konzerte, sind sie leicht zu erkennen, ein anderer Hinweis wären die mitgeführten alkoholischen Getränke – auch Wasserflaschen werden mitgeführt, um keinen Zweifel aufkommen zu lassen, die den doch beschwerlichen Weg erleichtern.

9 Uhr: Mit Stöcken bewaffnete Frauen auf ihrer Walkingrunde, mit ihren Hunden gassigehende Frauchen und Herrchen und ganz normale Spaziergänger, die Kühle des Morgens nutzend - rund um die Rennstadt bot sich am Freitagmorgen das übliche Bild. Hätte nicht am Vorabend ein erster Soundcheck wie das Nebelhorn eines Schiffes die Stadt geweckt, kaum etwas hätte auf das am Abend bevorstehende Download-Festival hingewiesen.