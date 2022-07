Albert-Schweitzer-Schule in Altlußheim hat neue Sekretärin

Altlußheim. Seit Anfang des Monats unterstützt Erika Mülbert als Schulsekretärin das Team in der Verwaltung der Albert-Schweitzer-Schule in Altlußheim, da Elke Müller im Herbst in den Ruhestand geht.

Mülbert war vorher 13 Jahre zuerst an der Hartmann-Baumann-Schule und danach an der Schule am Kraichbach in Hockenheim als Schulsekretärin tätig und freut sich auf die neue Herausforderung an der Albert-Schweitzer-Schule.

Schulleiterin Anja Ott begrüßte Mülbert als neues Mitglied des Schulteams und überreichte ihr im Namen der Schulgemeinschaft eine „gefüllte“ Tasche mit dem Albert-Schweitzer-Schule-Logo. Das Schulteam freut sich, dass eine erfahrene Schulsekretärin übernimmt.

Bürgermeister Uwe Grempels und Hauptamtsleiter Stefan Kuhn hießen die neue Schulsekretärin mit einem Blumenstrauß an der Schule willkommen. zg