Altlußheim/Region. Die Hochwasserdienste Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hatten bereits am Samstag den höchsten Wasserstand am Rheinabschnitt bei Karlsruhe verzeichnet (7,50 Meter). Dort wurde die Schifffahrt eingestellt. Der Hochwasserscheitelwert wurde in Maxau am frühen Samstagabend bei 8,4 Meter erreicht (zirka fünfjährliches Ereignis).

Für den Rheinabschnitt nördlich Germersheim wurde der für die Schifffahrtssperrung relevante Wasserstand von 7,3 Metern am Pegel Speyer in der vergangenen Nacht erwartet.

Gute Nachrichten für den Neckar: Hier fallen die Wasserstände bereits wieder, am Pegel Heidelberg wurde der Scheitelwert im Bereich von 3,30 Meter im Laufe des Samstags erreicht.

Die Feuerwehren in der Region sind in Alarmbereitschaft. Am Samstag wurden zum Beispiel in Altlußheim fleißig Sandsäcke vorbereitet. Sogar der Bürgermeister packte dort mit an.