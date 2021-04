Altlußheims Pfarrer Matthias Zaiss geht in den Ruhestand

Ein Pfarrer geht in Rente und eine ganze Gemeinde ist traurig. Was eigentlich negativ klingt, ist durchaus als Kompliment und größte Wertschätzung anzusehen. Pfarrer Matthias Zaiss wird am Sonntag, 25. April, offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Leider nicht mit einem großen Festgottesdienst zusammen mit allen seinen „Schäfchen“, die er zehn Jahre hingebungsvoll betreut und umsorgt hat,

...