BI setzt sich für Erhalt der Filiale ein

„Sparkasse schließt weitere Standorte“ – wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht von dem Aus für die örtliche Filiale in der Woche vor Weihnachten in der Gemeinde, nachdem unsere Zeitung von den Plänen des Geldinstituts berichtet hatte: Der Name Altlußheim wurde im Zusammenhang mit den Schließungen als einer von drei genannt – betroffen sind auch der Rohrhof in Brühl und die

...