SPD Brühl fordert Erhalt der Sparkasse in Rohrhof

Brühl. Ein Plakat „Ja zur Sparkasse Rohrhof“ hat Optiker Thomas Stauffer spontan „handgemalt“ in sein Schaufenster gehängt, als er die Nachricht von der bevorstehenden Schließung der Rohrhofer Filiale der Sparkasse Heidelberg in unserer Zeitung gelesen hatte. „Auch wir unterstützen immer das örtliche Gewerbe“, pflichtete ihm SPD-Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat Selcuk Gök bei, als er sich zum vorweihnachtlichen Glückssternekauf mit seiner Kollegin Gabriele Rösch und Kreisrat Dr. Ralf Göck bei dem Rohrhofer Geschäft in der Rheinauer Straße traf: „Wir wollen mit dieser Aktion unsere Verbundenheit mit dem örtlichen Gewerbe zeigen.“

„Und das örtliche Gewerbe und die Sparkasse ergänzen sich“, wies Stauffer auf die kleine Rohrhofer Ladenmeile an der Brühler Straße hin, die womöglich weiteren Schaden nehmen könne, wenn die Sparkassenfiliale schließe.

Er wundere sich, dass von geringer Nutzung die Rede sei. „Wenn ich reingehe, sind meist Leute vor mir“, stimmte Gemeinderat Hans Hufnagel zu, der als Banker die Kundennähe der Sparkassen als besonderes Merkmal sieht, welches nicht ohne Not aufgegeben werden sollte.

Kreisrat und Bürgermeister Dr. Ralf Göck glaubt, dass es wohl auch mit der Corona-Zeit zusammenhänge, dass viele Menschen erstmal zu Hause geblieben sind.

Alle äußerten die Hoffnung, dass die Rohrhofer in den nächsten Wochen ihre Filiale wieder öfter nutzen – und auch den dortigen Geldautomaten, damit wenigstens der in Rohrhof erhalten bleibe.