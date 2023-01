Blitzturnier zum Auftakt

Altlußheim. In der Gaststätte „Zum Vogelpark“ trafen sich die Mitglieder des Schach- und Skatclubs zur Winterfeier samt einem Blitzturnier. Das Turnier gewann Felix Feil mit einer makellosen Bilanz von neun Siegen aus neun Partien. Zweiter wurde Michael Eisenhauer mit sieben Punkten, gefolgt von Alexander Pollmann und Jan Marmann mit jeweils sechs Punkten. Nach dem gemeinsamen Essen wurde Martina Schwechheimer für ihre 40-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.

Der Verein startet am Dienstag, 10. Januar, im Bürgerhaus in der Schulstraße mit dem Trainingsauftakt ins neue Jahr. Um 17 Uhr treffen sich die Schüler und Jugendlichen, ihnen folgt um 19.30 Uhr im Raum Karlsruhe die Trainingsgruppe zwei. Die Skatspieler starten am gleichen Tag: Um 19 Uhr tragen die Freunde des Kartenspiels im Bürgersaal ihr erstes Turnier des neuen Jahres aus.

Die Trainingsgruppe 1 trifft sich am Freitag, 13. Januar, im Raum Ludwigshafen am selben Ort.