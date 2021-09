Eine gute Balance finden

Altlußheim/Oftersheim. Über die aktuelle Situation des Waldes in der Region hat sich der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting in Altlußheim und Oftersheim informiert.

Bei „Frag den Förster“ besuchte Gutting mit der CDU Altlußheim den Wald und schaute sich die dortigen sichtbaren Probleme genauer an. Es gebe 284 000 Hektar stark geschädigter Waldfläche in Deutschland, wurde der Abgeordnete informiert – das sei auch in den Wäldern in seinem Wahlkreis deutlich zu sehen, heißt es in einer Pressemitteilung seines Büros zum Besuch im Wald.

„Unser Wald ist der wichtigste Klimaschützer und stellt die biologische Vielfalt in unserer schönen Natur sicher. Die deutschen Wälder binden aktuell 2,6 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Boden. Die jährliche Kohlenstoffspeicherleistung des Waldes liegt bei etwa 57 Millionen Tonnen CO2. Diese Kraft muss bewahrt werden“, erklärte Gutting und sprach sich angesichts des Klimawandels für eine langfristige Unterstützung für den Umbau der deutschen Wälder aus. „Wir müssen auf diesen Flächen einen neuen jungen Wald entstehen lassen und die bestehenden intakten Waldflächen beschützen.“ Es gehe um eine Balance von Ökologie, Ökonomie und sozialen Fragen.

Bereits am Tag des Waldes in Oftersheim konnte sich Gutting ein Bild von der Situation in den Wäldern machen (wir berichteten).

„In den vergangenen Monaten gab es bereits umfassende Waldhilfen. Nun wurde auch die Waldstrategie 2050 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vorgestellt. Durch Ökosystemleistungen und die richtigen Anreize für die Waldwirtschaft können wir die notwendigen Maßnahmen auch für Waldbesitzer lohnenswert gestalten“, erläuterte Gutting. „Wir haben uns als Unionsfraktion dafür starkgemacht, dass schnell und unbürokratisch 500 Millionen Euro als Nachhaltigkeitsprämie Wald auf den Weg gebracht wurden“, ergänzte Olav Gutting seinen Einsatz für eine nachhaltige Bewirtschaftung und den Erhalt der Wälder abschließend. zg