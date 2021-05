Eva Weisser ist die neue Pfarrerin

Altlußheim. Die evangelische Kirchengemeinde hat eine neue Pfarrerin – Eva Weisser. Der Kirchengemeinderat hat sie in einem Wahlgottesdienst einstimmig für die Pfarrstelle Altlußheim gewählt, am Mittwoch, 1. September, soll es so weit sein. Der Kirchengemeinderat schaut nun zuversichtlich in die Zukunft mit ihr, schreibt die Kirchengemeinde.

AdUnit urban-intext1

Schuldekanin Christine Wolf war die Wahlleiterin, die das Ergebnis verkündete. Den Gottesdienst hielt Dekanin Annemarie Steinebrunner. Sie betonte, dass es schön sei, dass evangelische Gemeindeleitungen in einem Gottesdienst wählen, denn jede Entscheidung sei auf Gottes Segen und Beistand angewiesen.

Richter übernimmt interimsweise

© Marion Brandenburger

Pfarrerin Weisser freute sich über das Vertrauen des Kirchengemeinderates und auf die bevorstehende Zusammenarbeit. Bis Pfarrerin Weisser ihr Amt im September antritt, übernimmt aus dem Kirchengemeinderat heraus Diakon Jascha Richter mehr Verantwortung in der Gemeindeleitung und wird von Vakanzvertreterin Katharina Garben aus Neulußheim unterstützt. Dem Wahlgottesdienst waren Bewerbungsgespräche im Kirchengemeinderat vorausgegangen, sowie ein Gottesdienst.

Pandemiebedingt erfolgte die persönliche Vorstellung schriftlich. Mit einemVideogruß zu Pfingsten auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Altlußheim wird sich Pfarrerin Weisser an die ganze Gemeinde wenden. zg/(Bild: Brandenburger)

AdUnit urban-intext2