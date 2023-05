Feierlich das Glaubensbekenntnis erneuert

Altlussheim. Das Wochenende stand bei der evangelischen Kirchengemeinde ganz im Zeichen der Jubelkonfirmationen. Am Samstagabend gab es einen Gottesdienst für die „Goldene Konfirmation“, am Sonntag für die „Diamantene“, die „Eiserne“, die „Gnaden- und Kronjuwelenkonfirmation“. Die stimmungsvollen Gottesdienste mit Abendmahl wurden an der Orgel von Klaus Wörner und am Sonntag auch vom Kirchenchor unter der Leitung von Irene Schallhorn musikalisch mitgestaltet. Pfarrerin Eva Weisser segnete die Jubelkonfirmanden und gab in ihren Predigten einen Rückblick auf die Jahre, wo zum ersten Mal Konfirmation bei den Einzelnen gefeiert wurde. Am Sonntagnachmittag trafen sich alle Jahrgänge zum Kaffeeklatsch im Emil-Frommel-Haus, wo ausgiebig über „damals“ geplaudert wurde. mb

