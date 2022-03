Gas geben mit Wasserstoff – nicht nur im Fahrzeug

Altlussheim. Bereits vor 20 Jahren eröffnete Horst Schultz in der Gemeinde ein Fahrzeug- und Technikmuseum, das sich nicht nur mit der mobilen Historie, sondern auch mit den Möglichkeiten der Zukunftsmobilität intensiv beschäftigt.

In seiner beruflichen Tätigkeit als Elektroingenieur und Unternehmer konnte er als Entwickler und Entscheider in seinem eigenen Unternehmen die Steigerung des Wirkungsgrades in der elektronischen Stromversorgungsbranche ab den 1970er Jahren von einst 50 auf über 90 Prozent bis weit in das neue Jahrtausend mit vorantreiben.

Horst Schultz zeigt in der Ausstellung des Museum Autovision sein aktuelles Buch rund um eine mögliche Energiezukunft mit Wasserstoff. © Museum

Der überwiegende Anteil des Stromes – sei es im privaten, häuslichen Bereich, zur komfortablen Fortbewegung im Straßenverkehr oder für die Prozessenergie der Industrie – wird heute noch durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, aber auch durch längst umstrittene Atomkraftwerke erzeugt. Die ungehinderte, noch immer ansteigende weltweite CO2-Emmission zur Sicherung des Energiebedarfs bringt eine deutlich merkbare Klimaveränderung mit sich, deren Folgen nicht absehbar sind.

In Horst Schultz hochaktuellen Buch „Das große Wasserstoffbuch – ein Weckruf“ soll die Ausgangslage und die Dringlichkeit notwendiger Schritte für eine umweltverträgliche Wasserstoff-Energiezukunft aufgezeigt werden, mit deren Umsetzung unverzüglich begonnen werden sollte. Als langjähriges Mitglied des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes verfolgt er seit fast 20 Jahren die mühsame Kommunikation um das Wasserstoffthema in allen Gesellschaftsschichten bis hin zu politischen Entscheidungsträgern.

Um die dringende und unausweichliche Notwendigkeit der Einführung einer Wasserstoff-Infrastruktur zu verstehen, hatte Horst Schultz schon mit der Gründung der weltweit ersten Wasserstoff-Dauerausstellung im Museum Autovision im Jahr 2002 einen Grundstein gelegt, der nun mit diesem für jedermann leicht verständlich geschriebenen und reich bebilderten Buch ergänzt und vervollständigt werden soll (ISBN: 978-3-00-068950-5).

Zu dem Thema findet in Kooperation mit der VHS Hockenheim am Mittwoch, 23. März, 19 Uhr, im Museum ein Vortrag und am Samstag, 2. April, 14 Uhr, eine Führung statt. Die Kosten betragen 5 Euro für den Vortrag, 16 Euro für die Führung.

Anmeldung für beide Veranstaltungen bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. zg

Info: www.museum-autovision.de, www.vhs-hockenheim.de