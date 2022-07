Gersdorf soll gewürdigt werden

Altlußheim. Der Gemeinderat diskutierte in seiner jüngsten Sitzung einen Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen, einem Platz im Neubaugebiet „Hockenheimer Flur“ den Namen „Gersdorfer Platz“ zu geben.

Grünen-Gemeinderätin Claudia Kohpeiß begründete den Antrag, den Bereich zwischen der Schillerstraße und der Bertha-von-Suttner-Straße offiziell umzubenennen. Der Platz werde von Anwohnern schon seit vielen Monaten genutzt. Aufgrund der bereits seit 32 Jahren bestehenden Partnerschaft mit Gersdorf im Chemnitzer Land bei Hohenstein-Ernstthal biete sich eine solche Namensgebung sehr gut an: „Es zeigt unsere Verbundenheit und unsere Freundschaft zu unserer Partnergemeinde.“ Die Einweihung könnte bereits mit einem kleinen feierlichen Akt beim Straßenfest am Samstag, 9. Juli, stattfinden, so Kohpeiß.

Intention wird anerkannt

Die Verwaltung erkenne die Intention des Antrags ausdrücklich an, meinte Bürgermeister Uwe Grempels. Es gebe jedoch Bedenken, ob der ausgesuchte Platz aufgrund seiner Lage, Funktionalität und Größe dieser Intention gerecht werde. Das sahen die anderen Fraktionen auch so. „Wir können uns einen anderen Namen vorstellen, zumal es bereits eine Gersdorfer Straße in einem anderen Teil Altlußheims gibt“, meinte Simone Köhler (FWV). Dr. Marco Veselka (CDU) hatte ebenfalls Bedenken. Der Platz habe keine repräsentative Funktion. Die Partnerschaft mit Gersdorf könne „anders besser aufgewertet werden“. Beispielsweise würde der Messplatz dafür in Frage kommen. Charlotte Jung-Cron (SPD) hielt die vorgeschlagene Fläche für zu klein: „Wir sollten bald einen anderen Platz finden.“

In den Ausschuss verwiesen

Grünen-Fraktionsvorsitzender Dr. Holger O. Porath wollte den Antrag seiner Fraktion zurückziehen. Das Gremium stimmte aber für die Vertagung in den Ausschuss. Dort wird das Anliegen dann für einen anderen Platz konkretisiert. Dieser Beschlussvorschlag ging einstimmig durch.