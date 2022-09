Markus-Realschule in Altlußheim begeht Festakt

Altlußheim/Neulußheim. Sechs Schülerinnen und Schüler in der fünften Klasse, acht in Klasse sechs: So startet die Geschichte der Markus-Realschule in Altlußheim. Und während sich 285 Schülerinnen und Schüler 20 Jahre später am Morgen durch ein lichtdurchflutetes, dreistöckiges Gebäude am Ortsrand von Altlußheim zu ihren Klassenzimmern begeben, war es damals das Erdgeschoss des Hauses, in dem sich heute in Neulußheim der Polizeiposten befindet und das man sich teilen musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor nun 20 Jahren wurde die Markus-Realschule gegründet und erhielt 2006 die staatliche Anerkennung. Die Schule steht für eine ganzheitliche Pädagogik, ein gleichbleibendes, starkes Lernniveau und die Vermittlung von christlichen Werten. Sie befindet sich in freier Trägerschaft und ist als offene Ganztagsschule konzipiert.

Unterschiede zu damals

Es gibt noch weitere Unterschiede zur Anfangszeit der Realschule: 2002 lief der Unterricht über Overheadprojektoren, CD-Spieler und grüne Tafeln, inzwischen kommen Visualizer, iPads oder Laptops und digitale Plattformen zum Zug. Natürlich hat sich auch die Zahl der Lehrer von damals drei auf heute 28 angepasst.

Mehr zum Thema Einschulungsfeiern in der Verwaltungsgemeinschaft Aufmunternder Start ins Schülerleben Mehr erfahren „Aktiv im Alter“ Die Gemeinde im Wandel der Zeit Mehr erfahren

Nach drei Jahren in Neulußheim, an zeitgleich drei verschiedenen Standorten, konnte die Markus-Realschule nach Reilingen in das Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank umziehen. Da die Anzahl der Schüler kontinuierlich stieg, wurde der Platz bald zu knapp und 2009 zog sie in ihr endgültiges Domizil nach Altlußheim in die Hockenheimer Straße, das sie sich seit 2014 mit dem Beruflichen Gymnasium teilt.

Das nun 20-jährige Bestehen der Markus-Realschule wird am Samstag, 24. September, mit einem Festakt samt Programm ab 11 Uhr gefeiert. Hierzu lädt das Kollegium und das aktuelle Schulleiterteam um Esther Osterroth und Tobias Engelhardt alle Freunde der Schule ein, um diesen Meilenstein würdig zu begehen.