Renommiertes Büro erhält Ernennungsurkunde zur Regionaldirektion

Altlußheim. Der Name „Saam“ ist in der Versicherungsbranche der Region schon seit Jahrzehnten ein Qualitätsbegriff, Erfolg ist aber stets begründet in Beständigkeit und gleichzeitig stetem aktuellen Wandel. Dies zahlt sich auch aus: Die Agentur Saam & Eckstein OHG trägt nunmehr den Titel Regionaldirektion. „Die Besonderheit erkennt man bereits daran, dass es bundesweit nur 23 Regionaldirektionen der Zurich-Versicherungen gibt“, betonte Zurich-Landesdirektor Ulf Minde bei der Übergabe der Urkunde vor einigen Tagen.

„Wir freuen uns sehr. Wir sind uns unserer Verantwortung als Regionaldirektion bewusst und haben schließlich auch gemeinsam darauf hingearbeitet,“ machte Rüdiger Saam in seinen Dankesworten deutlich. Regionaldirektion zu sein bedeute nicht nur die Anerkennung der geleisteten Arbeit, so Saam weiter, es beinhaltet auch eine Reihe erweiterter Kompetenzen. So zum Beispiel im Schadensbereich, hier wird die Agentur mit einer wesentlich erweiterten Regulierungsvollmacht betraut. Generell können Gutachten im Kfz-Haftpflicht- und Kfz-Kasko-Bereich erstellt und damit 90 Prozent aller Schäden selbst reguliert werden.

„Weitere Kompetenzen bedeuten natürlich auch erweiterte Verantwortung – dafür sind wir bestens vorbereitet,“ fasst Saam zusammen. Ein wichtiger Schritt zur Ernennung zur Regionaldirektion war die Einführung und Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems, das nach Iso 9001:2015 zertifiziert ist. Die Zertifizierung erhielt die Agentur Mitte des vergangenen Jahres. Diese drücke deutlich aus, so Saam weiter, dass das angewandte Qualitätsmanagement letztendlich auf die Zufriedenheit der Kunden ausgerichtet ist.

Herausragender Meilenstein

Der Zertifikationsprozess nach Iso 9001:2015 sei für die Saam & Eckstein OHG ein wichtiger Meilenstein gewesen. Auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität der täglichen Arbeitsaufgaben wurden alle Prozesse der Agentur exakt beschrieben. Dadurch seien Arbeitsabläufe jederzeit nachvollziehbar. Das gesamte Team der Saam & Eckstein OHG arbeitet nun an allen Standorten nach der gleichen Vorgehensweise. Die Iso-Zertifizierung ist ein sichtbares Zeichen der Qualität bei der Beratung und Betreuung. Damit die Vorgaben kontinuierlich eingehalten werden, unterzieht sich die Agentur jährlich einer externen Überprüfung.

Vor sechs Jahren konnte Saam mit seinem Team von Neulußheim kommend in Altlußheim im Industriegebiet ein neu gebautes und modernes Bürogebäude mit wesentlich größerer Fläche als zuvor beziehen. Im Jahr 2019 fusionierten die Agenturen Rüdiger Saam und Jochen Eckstein zur Saam & Eckstein OHG. Aktuell unterhält das Unternehmen Standorte in Altlußheim, in Maikammer und im südpfälzischen Winden. Besonders erfreulich sei das anhaltende stetige Wachstum. „Die alltägliche Arbeit mit unseren Kunden – und in allererster Linie stets für unsere Kunden – zahlt sich sowohl bei den Privat- als auch bei den Gewerbekunden aus“, verdeutlicht Rüdiger Saam im Gespräch mit unserer Zeitung.

Kein Wunder also, dass das Einzugsgebiet sehr groß sei, fachliche Kompetenz und die Individualität der Beratung seien, so Saam weiter, die Grundlagen einer guten Zusammenarbeit. „Aus diesem Grund sind wir auch weiter auf der konkreten Suche nach Mitarbeitern, die angestellt werden oder auch im freien Außendienst als Handelsvertreter nach HGB 84 tätig sein könnten“, blickt Rüdiger Saam in die nähere Zukunft der traditions- und erfolgreichen Versicherungsagentur, die jetzt zur Zurich-Regionaldirektion geworden ist.

