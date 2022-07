„Voll was los“ für Familien in Speyer-West

Speyer. In der Domstadt ist stets und überall etwas geboten: Am Samstag, 2. Juli , findet von 14 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz in Speyer-West das Spiel- und Sportfest „Voll was los“ statt. Alle Kinder, Jugendlichen und Familien sind zum Mitfeiern eingeladen.

Bei Aktionen wie etwa einem Fotoshooting, der Wiederbelebung von Teddybären oder Gokartfahren können alle Teilnehmer einen erlebnisreichen Nachmittag mit jeder Menge Spaß verbringen. Für das leibliche Wohl ist dank eines abwechslungsreichen Angebots an Kaffee und Kuchen, Softdrinks und anderen Leckereien gesorgt.

Veranstaltet wird das Fest vom Netzwerk Speyer-West und der Stadtverwaltung Speyer. Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche in Speyer-West zu vernetzen und auszubauen.

Hierbei unterstützen sich die Teilnehmer gegenseitig durch ihre verschiedenen Kompetenzen und tauschen Ideen sowie Erfahrungen aus.

Das Spielfest macht auch für die Bevölkerung sichtbar, wie viele engagierte Veranstalter und Einrichtungen in Speyer-West erfolgreich ein abwechslungsreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien anbieten und stellt gleichzeitig, insbesondere für zugezogene Familien, eine Möglichkeit dar, vor Ort Informationen über die verschiedenen Freizeit- und Betreuungsangebote einzuholen.

Der Dank der Organisatoren gilt bereits im Vorfeld allen Sponsoren und Förderern, die die Durchführung des Festes mit ihren Geldspenden ermöglichen: Diversen Banken sowie einem Verlag, Kiwanis, GBS und Gewo.

Der Eintritt für das Spielfest „Voll was los“ ist frei und wird von der Stadt Speyer in Kooperation mit dem Netzwerk Speyer-West und dem Quartiersmanagement Speyer-West organisiert.