„Rosa Grünstein hat sich in ihren 16 Jahren als SPD-Landtagsabgeordnete als engagierte und kompetente Interessenvertreterin der Bürger in der südwestlichen Kurpfalz in besonderer Weise verdient gemacht“, lobte der Heidelberger SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar Binding die Altlußheimer Sozialdemokratin anlässlich ihrer Ehrung für 50-jährige Mitgliedschaft in der Partei.

Zu Recht habe man

...