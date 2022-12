Annika Frank verspricht, dass alles bei ihrem Auftritt in Brühl alles Unsinn ist

Brühl. Die Cartoonistin Annika Frank lädt am Freitag, 27. Januar, ab 19 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung in der Villa Meixner ein. „Alles Unsinn“ ist der Titel der Präsentation, die dann bis Montag, 26. Februar, im Brühler Musentempel zu sehen ist.

2016 bestritt die Cartoonistin mit damals Mitte 20 ihre erste Ausstellung in der Villa Meixer. Seitdem hat sich die junge Künstlerin in der deutschsprachigen Cartoonszene einen Namen gemacht: Dutzende Ausstellungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich säumen ihre Vita.

Die Cartoonistin Annika Frank stellt in der Villa Meixner aus. © Ottmayer

Honoriert wurde sie mit zahlreichen Preisen, zuletzt 2021 als „Beste Newcomerin“ beim Deutschen Karikaturenpreis, den Oscars der Komischen Kunst. Nun ist Frank mit ihrer Einzelausstellung „Alles Unsinn“ zurück in Brühl.

Gezeigt wird eine Vielzahl an Werken, die sich auf humorvolle Weise mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Franks Arbeiten sind dabei mal tiefgründig, mal ulkig, mal farbenfroh, mal schwarz-weiß, mal illustrativ, mal reduziert. Diese Ausstellung gibt einen Einblick in das vielfältige Schaffen der Künstlerin.

Annika Frank – geboren 1991 – ist Cartoonistin und Illustratorin. Während ihrer Kindheit und Jugend lebte sie zum Großteil mit ihrer Familie in Brühl. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit promoviert sie an der Universität Mannheim im Bereich der Comicforschung. Studiert hat sie Kultur und Wirtschaft – eine Kombination aus Germanistik, Betriebswirtschaftslehre und Kulturwissenschaften – an der Universität Mannheim sowie der Chinese University of Hong Kong.

Die einführenden Worte bei der Vernissage wird ihr Cartoonistenkollege Steffen Butz sprechen. Die musikalische Umrahmung dieses Abends gestaltet Liedermacher Samuel Kilian.

Die Ausstellung in der Villa Meixner ist jeweils samstags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Villa Meixner ist dann frei. ras/zg