Weihnachtsmarkt um Brühler Villa Meixner in festlichem Glanz

Brühl. „Und wenn das vierte Lichtlein brennt ...“, erstrahlt die prächtige Villa Meixner in Brühl zum 26. Mal in besonders festlichem Glanze. Am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 18. Dezember, zwischen 11 und 19 Uhr wird es einen sicherlich wieder attraktiven Mix aus Kunsthandwerk, Leckereien, Geselligkeit und Unterhaltung geben. „Endlich wieder“, entfährt es Jochen Unger, im Rathaus unter anderem für die Kulturarbeit und Veranstaltungen zuständig, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im zauberhaften Ambiente des liebevoll geschmückten Jugendstilkleinods bieten 25 Künstler an beiden Tagen ihre exklusive Produkte an – da ist nichts von der Stange, alles sind Unikate, die mit viel Liebe und hohem Können hergestellt werden. Neben den bekannten Teilnehmern hat Ungerer auch einige neue Mitwirkende gewinnen können, sodass das Angebot „stets frisch“ und natürlich attraktiv bleibt. Doch wurde darauf Wert gelegt, die Gesamtzahl der Kunsthandwerker ein wenig zu reduzieren, um in der Villa eine bessere Verweilsituation zu schaffen.

Die Aussteller arbeiten noch immer auf Hochtouren, um ihre Stände zu befüllen, denn erst im Herbst war es offiziell, dass der Weihnachtsmarkt in Brühl von keiner Corona-Welle weggespült wird. Dieses Kunsthandwerk auf hohem Niveau bringt nicht nur Kinderaugen zum Glänzen. Die Spannbreite reicht von handgemachtem Christbaumschmuck über Stoffarbeiten, hölzernes Kinderspielzeug, flauschige Teddys und liebevoll gearbeiteten Puppen bis hin zu filigranem Schmuck.

Kulinarisches Angebot

Der stimmungsvoll illuminierte Garten bietet an diesem Adventswochenende vorrangig dem kulinarischen Teil des Weihnachtsmarktes einen wunderschönen Rahmen. „Das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot von süß bis deftig wird die Gaumen der Besucher köstlich verwöhnen“, verspricht Ungerer. Ein Teil der Einnahmen aus dem kulinarischen Angebot zwischen Weihnachtseintopf und den beliebten Toasts ist einmal mehr für wohltätige Zwecke bestimmt. Für das leibliche Wohl sorgt der Kulturfreundeskreis unterstützt durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und die „Rohrhöfer Göggel“. Natürlich wird es auch Glühwein geben und alkoholfreien Punsch bei den „Kollerkrotten“.

Auf einer Bühne im Garten der Villa Meixner bieten die Musik- und Gesangvereine aus der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vielfältiges vorweih-nachtliches Programm. Zwar sagt Ungerer, man habe es etwas entzerrt, aber dennoch geht es scheinbar Schlag auf Schlag. Am Samstag, 17. Dezember, startet es auf der Bühne im Villagarten um 14 Uhr mit der offiziellen Eröffnung, direkt danach geht es weiter mit Weihnachtsliedern des Kinderchors der Jahnschule. Um 15 Uhr will der Nikolaus die Kinder auf die Bühne holen und um 16 Uhr gibt es weihnachtliche Lieder mit „Made4Music“ und um 17 Uhr mit den Männern der Chorgemeinschaft. Ab 18 Uhr erklingen weihnachtliche Weisen des Alphornensembles „Die Badischen“.

Programm auf der Bühne

Am Sonntag, 18. Dezember, geht das Bühnenprogramm um um 13 Uhr mit einer weihnachtliche Einstimmung mit Kindern des Sonnenschein-Horts weiter. Eine halbe Stunde später übernimmt der Kinderchor der Schillerschule die Bühne. Um 14 Uhr ist Nikolausbesuch und um 15.15 Uhr gibt es eine musikalische Unterhaltung mit der Klangfabrik . Um 16.15 Uhr singt der Chor „4Tones“ und um 17.15 Uhr sorgt die Brühler Bläserakademie für einen musikalischen Ausklang.

Auf die Kinder wartet an beiden Tagen auch eine Weihnachtsbäckerei der Familie Gothe.

Die zauberhafte Veranstaltung im Innen- und Außenbereich der Villa Meixner soll so über sämtliche Generationen hinweg zu einem stimmungsvollen Erlebnis für alle Sinne werden. Allerdings wird gebeten, auf das Mitbringen von Haustieren zu verzichten.