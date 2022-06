Als in 50 Meter Entfernung Herrchen oder Frauchen warteten, zeigten diese Hunde, was es heißt, Tempo zu machen. In knapp 40 Durchgängen flitzten die Vierbeiner beim Hunderennen des Schäferhundvereins über den abgesteckten Parcours. Vom kleinsten Prager Rattler bis zum eindrucksvoll großen Dobermann legten die Hunde die Strecke innerhalb weniger Sekunden zurück.

Am Tag des Hundes konnten

...