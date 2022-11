Beliebter Imbiss "Loulo Grillhähnchen" in Brühl vollständig ausgebrannt

Brühl. Der beliebte Brühler Imbisswagen "Loulo Grillhähnchen" auf dem Gelände von Edeka Embach am Luftschiffring ist am Donnerstagvormittag vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, ist die Ursache für das Feuer bisher völlig unklar, der Mitarbeiter, der sich in dem Imbiss befunden hatte, konnte sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten, sodass niemand verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizei sehr hoch eingeschätzt – auch deshalb, weil noch unklar ist, ob der Asphalt unter dem Imbissstand in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Das Feuer ist demnach mittlerweile gelöscht, da die Feuerwehr Brühl schnell vor Ort war. Weitere Informationen folgen.