B+O-Seniorenzentrum in Brühl: Besonderer Wohlfühlort für Senioren

Brühl. Zu einem Tag der offenen Tür lädt das B+O-Seniorenzentrum am Sonntag, 7. Mai, die interessierte Öffentlichkeit von 11 bis 17 Uhr ein. Interessierte Besucher können sich über das breitgefächerte Angebot des Brühler Seniorenzentrums informieren und sich vor Ort von der Qualität der Einrichtung überzeugen.

Das B+O-Seniorenzentrum bietet sowohl stationäre als auch ambulante Pflegeleistungen sowie eine Tagespflege an. Auch eine eigene Physiotherapie-Praxis gehört zum Angebot. Während des Tags der offenen Tür werden kostenlose Hausführungen angeboten und unverbindliche Beratungsgespräche ermöglicht. Das Rahmenprogramm ist ebenfalls attraktiv gestaltet. Bei einem Sektempfang können die Besucher sich stärken und dabei B+O-Muffins sowie Blätterteigcanapes genießen. Für eine musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. Das mobile Bekleidungsgeschäft „Senior Mode“ präsentiert sich mit einem eigenen Stand und bietet ein umfangreiches Sortiment an Bekleidung und Accessoires speziell für Senioren an.

Das B+O-Seniorenzentrum legt großen Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und bietet zahlreiche Angebote zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden. So können sich die Bewohner beispielsweise im hauseigenen Garten oder in der Bibliothek entspannen. Auch das Programm zur Förderung der geistigen Fitness ist vielfältig gestaltet.

Das B+O-Seniorenzentrum ist nicht nur eine Pflegeeinrichtung, sondern ein Ort des Zusammenlebens und der Gemeinschaft. Nicht ohne Stolz heißt es, dass dem Haus vielfältiges Feedback zugetragen worden sei, dass es zu den renommiertesten Einrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis gehöre. Die Bewohner können sicher sein, dass sie im Seniorenzentrum bestens versorgt werden und sich in einer angenehmen und familiären Atmosphäre wohlfühlen werden.

Der Tag der offenen Tür bietet den Besuchern eine hervorragende Gelegenheit, um sich einen Eindruck von der Qualität und dem Ambiente des Zentrums in der Mannheimer Landstraße zu verschaffen. „Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserem Angebot überzeugen“, heißt es in der Einladung. zg/ras