Brühl bekommt ein Scheck-in Center

Brühl. Es ist offiziell: Das ehemalige Real-Areal in Brühl wird zum Scheck-in Center (wir berichteten) und somit in den Edeka-Verbund im Südwesten integriert. Das hat der Lebensmittelkonzern jetzt in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben. Der Lebensmittelhändler wird den Markt in rund eineinhalb Jahren Bauzeit umfassend modernisieren. Während der Umbauphase wird der Markt geschlossen sein. Ziel ist es, das neue Scheck-in Center in Brühl im ersten Halbjahr 2024 zu eröffnen.

Edeka Südwest konnte bereits vor Längerem einen Mietvertrag für den Zeitraum ab Januar 2025 schließen. Mit dem Vermieter wurde nun ein früherer Start vereinbart. Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck scheint damit zufrieden zu sein: „Ich bin froh darüber, dass die Zeit des Leerstands nun deutlich verkürzt werden konnte und der Umbau bereits einige Jahre früher als geplant beginnt.“ Brühl freue sich auf das Scheck-In Center: „Brühl ist der richtige Standort dafür“, so Göck, denn die Gemeinde weise nach der jüngst erschienene Kaufkraft-Studie 2022 der IHK Rhein-Neckar mit die höchste Kaufkraftbindung und Zentralitätsziffer im Kreis auf.

Axel Herrle, Gebietsexpansionsleiter von Edeka Südwest, erläutert: „Wir werden den Markt während einer Schließ- und Umbauphase umfassend modernisieren, auf den aktuellen Stand der Technik bringen sowie in Bezug auf Aspekte der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zeitgemäß ausrichten.“

Scheck-in Center in Brühl soll "individuelles Konzept" erhalten

Das Lebensmittel-Einzelhandelsunternehmen Scheck ist Teil des genossenschaftlich strukturierten Edeka-Verbunds. Wie für jeden ihrer Märkte erarbeitet die Familie Scheck auch für den Markt in Brühl ein individuelles Konzept, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden vor Ort. Auf der bisher bestehenden Verkaufsfläche des Markts wird die Familie Scheck alle klassischen Stärken des Edeka-Vollsortiments entfalten.

„Unsere Kundinnen und Kunden sind bei uns Mittelpunkt allen Denkens und Handelns – nach diesem Motto haben bereits unsere Großeltern ihren ersten Lebensmittelladen geführt“, erklärt die Geschäftsführerin Susanne Scheck-Reitz. „Wir freuen uns bereits jetzt darauf, den Menschen in Brühl und Umgebung ab 2024 an gewohnter Stelle eine Vollversorgung mit frischen Lebensmitteln sowie eine große Auswahl an Spezialitäten aus aller Welt und handwerklich hergestellte Spitzenprodukte aus unserer familieneigenen Scheck-in Manufaktur bieten zu können.

Unser Grundsatz heißt ‚Aus der Region - für die Region‘ und so fördern wir die heimische Landwirtschaft, reduzieren Transportwege, sichern Arbeitsplätze und schützen damit unsere Umwelt. Dazu bieten wir ein umfangreiches Nonfood-Sortiment in Fachhandelsqualität“, so die Edeka-Kauffrau.