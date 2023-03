Brühler Firma Hima eröffnet neuen regionalen Hauptsitz

Brühl. Hima, führender Anbieter sicherheitsgerichteter Automatisierungslösungen mit Sitz in Brühl, verfolgt die Strategie, Kundenpartnerschaften in wichtigen Märkten zu verstärken und die Zusammenarbeit mit Partnern für Vertrieb und Engineering zu optimieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Brühler Unternehmens. Der Globalplayer ist seit 1908 ein unabhängiges Familienunternehmen. Die Eröffnung des neuen Hauptsitzes in Dubai sei dabei ein wichtiger Meilenstein.

Hima ist seit über 20 Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Von dort aus werden Kunden im Mittleren Osten, Kasachstan, Südasien und Subsahara-Afrika betreut. In diesen Regionen verfügt das Unternehmen über eine große installierte Basis in insgesamt 82 Ländern.

Andrew Dennant erhält von Abdulla Al Hashmi das Jebel Ali Free Zone-Schild. © hima

Hima Middle East hat deshalb neue Räumlichkeiten bezogen und eröffnete den neuen Hauptsitz in Jebel Ali. Damit stärkt das Unternehmen die Präsenz in diesen Regionen. Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung begrüßten Steffen Philipp (Managing Partner), Jörg de la Motte (CEO), Michael Löbig (CFO) und Andrew Dennant (Vice President der Region Hima Middle East) Kunden, Gäste und lokale Behördenvertreter.

Die Hima-Gruppe investiert weiterhin in den Mittleren Osten, wo sich der Geschäftsfokus von der traditionellen Rohölverarbeitenden Industrie auf die Betreuung von Kunden verlagert, die zunehmend Energie aus erneuerbaren Quellen liefern.

„Mit dem Ausbau unserer Marktpräsenz in Middle East bestätigen wir unser langfristiges Engagement, unsere Kunden und Partnerunternehmen in dieser wichtigen Region zu unterstützen“, so Steffen Philipp.

Die Digitalisierung der funktionalen Sicherheit hat in der Prozessindustrie und Bahnindustrie Einzug erhalten. Hima hat ein breiteres Spektrum an Know-how in Middle East, Afrika und den GUS-Staaten angesiedelt.

Nachhaltigkeit fest im Blick

„Unser Ansatz ist es, unsere Kundschaft bei der Digitalisierung der funktionalen Sicherheit zu unterstützen und einen Mehrwert zu generieren. Die Investition in die neue Niederlassung in Dubai steht im Einklang mit unserer internationalen Wachstumsstrategie“, betont Jörg de la Motte.

In der neuen Niederlassung ist ein Kompetenzzentrum für Projektentwicklung, Lifecycle-Services und Produktsupport angesiedelt. Bei der Auswahl der neuen Räumlichkeiten hat das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. So reduziert die Installation wassersparender Waschräume den Gesamtwasserverbrauch des Gebäudes um bis zu 80 Prozent und eine Luftverteilungsfunktion spart bis zu 30 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs. Dies führt zu einer potenziellen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 76 Prozent. Des Weiteren ermöglicht das neue Raumkonzept hybrides Arbeiten und schafft eine neue Plattform für die Zusammenarbeit mit Kund:innen.

Abdulla Al Hashmi, Chief Operating Officer, erläutert: „Bei Jebel Ali Free Zone war die Wahrung der Interessen unserer Kundschaft schon immer eine unserer obersten Prioritäten. Wir sind stolz darauf, Hima Middle East, die unser Engagement für Sicherheit teilen, bei uns zu haben. Seit über 20 Jahren hat das Unternehmen in Middle East erheblich zur Erhöhung der funktionalen Sicherheit und Security beigetragen. Wir freuen uns sehr, heute die Einweihung des neuen Büros und die Expansion in Jafza zu feiern.“

„In den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügen wir über einschlägige Branchenkenntnisse und Expertenwissen rund um sicherheitsgerichtete Automatisierungslösungen. Unser Ziel ist es, so nah wie möglich an unserer Kundschaft zu sein. Mit unserem neuen Hauptsitz werden wir unser Geschäft weiter ausbauen“, kommentiert Andrew Dennant, Vice President bei Hima Middle East. zg/ras