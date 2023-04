Brühler SPD geht mit neuer Doppelspitze ins kommunale Wahljahr

Namens der Brühler Sozialdemokraten dankten dem scheidenden Vorsitzenden Selcuk Gök (3. v. r), der nach der Wahl zum Bürgermeister von Tengen am Bodensee in der nächsten Zeit die Hufeisengemeinde verlässt, für sein langjähriges Engagement in der SPD (v. l.): Hans Zelt, Dimitrios Grigorakis, Margitta Gehring, Stanley Noel, Lena Krug, Christiana Silio, Gerrit Jürgensen, der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Aylin Kayla.

© Jürgensen