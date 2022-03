In den meisten Kommunen der Region wird über die Schaffung von Wohnraum diskutiert. Gerade in der Metropolregion Rhein-Neckar bezeichnen es die einen als „Wohnungskrise“, die anderen „Mietenwahnsinn“. Fakt ist, die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist – euphemistisch gesagt – angespannt. Auch in der Hufeisengemeinde schnellen die Quadratmeterpreise für erschlossenes Bauland – soweit es überhaupt

...