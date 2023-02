Brühl. Der Hessische Rundfunk bezeichnet den Düsseldorfer Autor Horst Eckert als „Großmeister des Politthrillers“. Mit seinem neuen Buch „Die Macht der Wölfe“ kommt der Autor am Dienstag, 6. Juni, nach Brühl. Die Lesung wird am um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eckert wurde 1959 in Weiden in der Oberpfalz geboren und lebt seit vielen Jahren in Düsseldorf. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Erlangen und Berlin arbeitete er 15 Jahre als Fernsehjournalist. 1995 debütierte er mit „Annas Erbe“. Seine Romane wurden mehrfach ausgezeichnet und übersetzt.

Karten gibt es für 15 Euro in der Gemeindebücherei, Telefon 06202/70 29 85. zg