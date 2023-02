Ketsch. Das Kindertheaterstück „Ich bin wie ich bin“ wird am Dienstag, 14. März, um 15 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus gezeigt. Die Aufführung in Zusammenarbeit mit der VHS Schwetzingen kostet 4 Euro Eintritt und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Karten gibt es in der Gemeindebücherei oder via Online-Reservierung unter www.ketsch.de (Abholung bis 10. März).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1