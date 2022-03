Erinnerung an Professor Oskar Meixner

Brühl. Die Villa Meixner ist ein Begriff weit über die Hufeisengemeinde hinaus. Ein Spross der Familie, die dem Jugendstilgebäude den Namen gab, ist Professor Oskar Meixner , der im März 100 Jahre alt geworden wäre. Der langjährige Rektor der Mannheimer Ingenieurschule, aus der dann die heutige Hochschule Mannheim wurde, gilt als Wegbereiter praxisorientierter Ingenieursausbildung in Deutschland.

In Brühl war er als Sohn des Besitzers einer Backsteinfabrik ebenso bekannt wie als Präsident des Turnvereins Brühl, an dessen Spitze Meixner von 1968 bis 1997 stand. „Es ist also sinnvoll und aus meiner Sicht auch geboten“, so Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „dass Oskar Meixners Heimatgemeinde ihren bedeutenden Bürger mit einer Feier zu seinem 100. Geburtstag würdigt.“Diese Ehrung des Sohnes der Gemeinde möchte er zusammen mit den bereits angemeldeten Gästen bei einer Feierstunde am Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr in der Villa Meixner vollziehen. zg

