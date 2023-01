Fasching in Brühl: Narren starten jetzt richtig durch

Brühl. Am Schmutzigen Donnerstag, 16. Februar, startet die närrische Kampagne in ihre Hochphase, doch schon vorher sorgen die Karnevalsvereine der Hufeisengemeinde für jede Menge fröhlicher Momente.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ob im Freien oder im Saal – der Spielmanns-zug ist immer dabei. © lenhardt

Den Auftakt gestalten die „Rohrhöfer Göggel“ mit ihrer großen Prunksitzung am Samstag, 4. Februar. Dafür läuft der Kartenverkauf bei Schreibwaren Ratzefummel. Die Besucher erwartet ein Programm mit einigen Höhepunkten. Dazu gehören Murzarella mit ihren singenden Puppen, Ted Louis, der die Zauberei mit Comedy garniert. Musikalisch wird die Guggemusik „Bäramadd’l“ aus Kronau spielen, für gesangliche Stimmung sorgen Claudio Glässer und Danny Schöner. Zudem treten die tänzerische Abteilung der „Göggel“ auf. „Boxer + Michel“ runden das Programm ab. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Fasching in Brühl: Kindermaskenball in Festhalle

Einen Tag später, am Sonntag, 5. Februar, tobt das närrische Leben durch die Festhalle, denn die Brühler „Kollerkrotten“ laden zwischen 14 und 16 Uhr zum bunten Kindermaskenball mit Darbietungen und einer großen Portion an Aktionsspielen. Fast zeitgleich wird in der Sporthalle der Schillerschule an die älteren Fasnachtsfreunde gedacht, wenn die Seniorensitzung der „Rohrhöfer Göggel“ am Sonntag, 5. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr über die Bühne geht.

Eine Woche später, Sonntag, 12. Februar, steht dann der Kinderfasching der „Rohrhöfer Göggel“ von 14 bis 17 Uhr im Vereinshaus des SV Rohrhof auf dem Programm.

Fasching in Brühl: Närrische Sitzung und Rosenmontagsparty

„Ab in den Süden“ wollen die Brühler „Kollerkrotten“ mit ihrer närrischen Sitzung am Samstag, 18. Februar, hüpfen. Als Künstler bereichern unter anderem „Fräulein Baumann“, die „Dubbeglas-Brieder“, „Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns“ das karnevalistische Bühnengeschehen. Die „Kollerkrotten“ werden vor allem mit den Tänzen ihrer Garden für fröhliche Stimmung sorgen. Claudio Glässer macht zwar nicht mehr die Moderation, er wird aber mit einer Gesangsnummer auftreten. Karten gibt es zum Preis von 18 Euro.

Am Montag, 20. Februar, findet ab 20.11 Uhr die Rosenmontagsparty der „Göggel“ im Vereinshaus in Rohrhof statt.

Zum großen Finale startet am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, um 13.01 Uhr der große Fasnachtsumzug, den die „Kollerkrotten“ organisieren.