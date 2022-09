Man solle stets in die Zukunft schauen, so eröffnete Bürgermeister Dr. Ralf Göck seine Rede am Sonntagvormittag in der Villa Meixner. Aber, so Göck, am heutigen Tag blicke er mit Vergnügen in die Vergangenheit. Grund hierfür war die Ernennung von Roland Schnepf zum Ehrenbürger von Brühl.

Roland Schnepf, der seine Anwaltskanzlei nach wie vor in Brühl betreibt, ist seit 43 Jahren

...