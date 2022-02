Die Bewerbungsfrist für die Wahl zum Bürgermeister der Hufeisengemeinde geht in die Schlussphase – Amtsinhaber Dr. Ralf Göck, der bei der Abstimmung am Sonntag, 27. März, seine dritte Wiederwahl anstrebt, ist bislang der einzige Kandidat. Eventuelle Herausforderer haben noch bis Montag, 28. Februar, 18 Uhr, Zeit, ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abzugeben. Am Dienstag, 1. März, findet ab

...