Kleine Ladengeschäfte müssen bis Ende Mai aus Brühler Real-Markt raus

Die Stimmung bei den kleinen, meist inhabergeführten Ladengeschäften im Brühler Real-Markt ist durchwachsen: Wenige Wochen vor der Schließung des Supermarktes am 31. Mai haben manche immer noch keine Ahnung, wie es mit ihnen weitergeht. Andere Geschäftsbetreiber hingegen haben inzwischen neue Standorte gefunden – meist in der Nähe, aber nur selten in der Hufeisengemeinde. Weil weiterhin unklar

...