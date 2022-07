Madeleine Sauveur sollte man durchlassen

Brühl. „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ heißt das Programm, das die Komödiantin Madeleine Sauveur und ihre „Kapelle“ Clemens Maria Kitschen am Donnerstag, 29. September, um 20 Uhr in der Villa Meixner servieren.

Madeleine Sauveur, Komödiantin mit vielen Gesichtern und Musikkabarettistin mit imposanter Gesangsstimme, hatte immer eine genaue Vorstellung davon, wie die Zeit jenseits der 60 aussieht: Da werden Träume verwirklicht, für die vorher nie Zeit war. Endlich in Borneo eine Orang-Utan-Station aufbauen, mit Installateur Kowalski im Bad eine Fußbodenheizung installieren, endlich sich mit einer Donald Trump-Maske ins Auto setzen, sich blitzen lassen und fröhlich in die Kamera winken – und immer noch genug auf dem Konto, um Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen. Sie hat ihr Leben als berufstätige Mutter gelebt – jetzt kommt sie selbst dran. Frei schweben im Hier und Jetzt lautet ihr Motto und sie hat sich fest vorgenommen, zum ersten Mal im Leben nur an sich zu denken.

Ein Anruf verändert alles

Komödiantin Madeleine Sauveur stellt ihr Programm „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ zusammen mit ihrer „Kapelle“ Clemens Maria Kitschen in der Villa Meixner vor. © gvb

Doch dann kommt der Anruf, der alles verändert: „Hallo Mama! Du bist jetzt Oma! „ - und schon sind alle Pläne Makulatur.

Dafür stellt sie sich drei Fragen, auf die sie unbedingt eine Antwort finden muss: Warum kommt man im Leben nicht dazu, seine Träume zu verwirklichen? Welche Art von Oma will ich sein – Oma classic oder Oma light? Und wie um alles in der Welt kann es sein, dass man nachts um drei völlig übermüdet ein lebendiges Megaphon mit Verdauungsproblemen stundenlang auf dem Arm trägt – und dabei vor Stolz und Glück aus dem Lächeln nicht mehr rauskommt?

„Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!“ ist ein Programm für Menschen ab 30, die sich trauen und Freude daran haben, jetzt schon an die Zukunft zu denken: Intelligent, komisch, unterhaltsam, warmherzig. Kapellmeister Clemens Maria Kitschen – verantwortlich für die Kompositionen – brilliert in hohen und tiefen Tönen auf diversen Instrumenten. zg/ras