Mensch und Natur im Fokus

Brühl. Mehrere Monate durchstreifte Thomas Sbampato Namibia und Botswana und entdeckte dabei entspannte Freiheit. Neben den Begegnungen mit Menschen waren es die Erlebnisse mit Tieren, die sich bei ihm unvergesslich eingebrannt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber wird er am Mittwoch, 23. November, um 20 Uhr auf Einladung der Gemeindebücherei bei einem Multivisionsvortrag in der Festhalle berichten. Als Fotograf und Autor hat sich Sbampato auf Reportagen über Nordamerika und den Süden Afrikas spezialisiert. 1962 in Zürich geboren, zog es ihn früh auf der Suche nach Abenteuern in die Welt hinaus. Der Fokus ist auf das Zusammenleben von Mensch und Natur gerichtet. zg/ras

Info: Karten gibt es zum Preis von 16 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.