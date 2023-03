Ostereierschießen bei der Schützengilde in Brühl

Brühl. Zum traditionsreichen Ostereierschießen lädt die Sportgemeinde in der Karwoche ein. „Alles ist vorbereitet: Eier sind geordert, Luftgewehrstände sind aufgebaut und die Aufsichten sind eingewiesen“, erklären die Verantwortlichen der Schützengilde in einer Pressemitteilung.

Dabei wird nicht auf, sondern um Ostereier geschossen. Für jeden Treffer ins Schwarze gibt es ein Ei, beim Treffen einer Zehn sogar zwei Eier. Geschossen wird auf eine Entfernung von zehn Metern auf Luftgewehrscheiben. Die Luftgewehre sind für Schützen ab zehn Jahren freigegeben.

Aber auch ganz junge Teilnehmer kommen zum Zuge. So können Kinder ab fünf Jahren auf einer Lichtschießanlage, die für die Aktion vom BSV Leimen zur Verfügung gestellt wird, ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und die ovalen Trophäen gewinnen.

Schießzeiten auf der Anlage am Weidweg sind am Freitag, 31. März, von 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 1. April, 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 2. April, 10 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 5. April, 18 bis 21 Uhr, am Samstag, 8. April, 14 bis 17 Uhr sowie am Ostersonntag und -montag jeweils von 10 bis 17 Uhr. An allen Schießtagen gibt es eine Bewirtung.