„Ottl“ macht’s möglich

Brühl. Nach schier endlos scheinenden, Corona-bedingten Ausfällen, hat es Otmar „Ottl“ Schäfer wieder möglich gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Turnvereins Brühl: Der Jugendausflug der TV-Handballfamilie konnte endlich stattfinden. Ziel war diesmal der Holiday Park in Haßloch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jürgen Schäfer hatte alles akribisch vorbereitet, zuletzt Busse geordert und mit der stattlichen Zahl von 69 Personen ging es bei bestem Sommerwetter über den Rhein in die nahe Pfalz.

Dort angekommen wurden die Kinder und Jugendlichen von den zahlreichen Betreuern in altersgerechte Gruppen eingeteilt. Während sich die Jüngsten im Biene-Maja- und im Wickie-Land vergnügten, zog es die ältere Handballjugend zu den temporeichen Fahrgeschäfte. Dort waren „Expedition GeForce“, „Free Fall Tower“ und „Sky Scream“ die Renner.

Nachwuchs müde – aber glücklich

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Der Fußballkreis-Vorsitzender Harald Schäfer spricht über die abgeschlossene Spielzeit Mehr erfahren

Als es am späten Nachmittag – für viele zu früh – wieder in die Busse ging, waren sich alle einig, dass dieser Tag ein ganz besonderer gewesen war, heißt es. Die 69 waren rundum zufrieden, allen voran die Betreuer, nach deren Aussagen alles hervorragend funktioniert hatte. Es gab keinerlei Ausfälle oder gar Verletzte und das Wichtigste: Alle Kids waren glücklich, wenn auch müde. Am Ende strahlte auch „Ottl“, denn seine Vorarbeiten und organisatorischen Fähigkeiten wurden in höchsten Tönen gelobt. zg