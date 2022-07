Platzkonzert in Brühl: Beschwingt und frech

Ein Hauch von „Last Night Of The Proms“ und Ascot wehte über die Rollschuhbahn im Steffi-Graf-Park, als der Musikverein – Bläserakademie zum sommerlichen Platzkonzert eingeladen hatte. Die Veranstalter hatten durchweg Gute-Laune-Musik versprochen – und dieses Versprechen gehalten. Das Hütetragen wie auf der britischen Galopprennbahn war allerdings weniger der Etikette als vielmehr in der

...