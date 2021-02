Brühl. „Der Riss macht mir Sorgen“, sagt Gabi Hehl. Sie wohnt in der Fasanerie - damit verläuft direkt hinter ihrem Garten nur wenige Meter vom Wohnhaus ihrer Familie der Damm, den das zuständige Regierungspräsidiums Karlsruhe vor rund zwei Jahren gesperrt hat. Auf dem 240 Meter langen Teilstück hatte sich der Damm damals teilweise erkennbar abgesenkt und es bestand die Gefahr, dass er weiter ins Rutschen kommen könnte.

Brühl/Ketsch Brühl/Ketsch: Hochwasser in der Region 31 Bilder Mehr erfahren

AdUnit urban-intext1

Passiert ist seitdem nichts, bislang wurden nur Berechnungen eines Statikers angefertigt. Demnach könne der Schutzdamm seiner Aufgabe weiterhin gerecht werden. Aktuell steht das Wasser jedoch am Deichfuß, aber für das Wochenende wird von den Hochwassermeldestellen wieder ein mögliches Anschwellen der Flut vorhergesagt. Im schlimmsten Fall, so die sich stetig verändernden Voraussagen, könne der Wert dann wieder das bisherigen Maximum erreichen. Das war am Sonntag mit rund 8,50 Metern bei Maxau gemessen worden.

„Zurzeit hält der Damm noch, aber wie sieht es bei deutlich höheren Pegelständen aus?“ zeigt sich Hehl besorgt. Zumal sie bereits vor Monaten von ihrem Grundstück aus oben auf der Krone des gesperrten Damms einen Längsriss an der Nordseite entdeckt und ihn gemeldet habe, „der nichts Gutes vermuten lässt“. Auch am Abschnitt bei der Mühlgasse hat sich aktuell kurz vor der Dammkrone ein Riss quer durch den Asphalt aufgetan.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter des kommunalen Bauamtes, die sofort nach Bekanntwerden eine Kontrolle durchgeführt haben, bewerten den Riss aber selbst bei steigenden Pegelständen nicht als akute Gefahr, hieß es am Dienstagmorgen vor Ort.

Wasser steht am Deichfuß

AdUnit urban-intext2

Zuständig für diesen Hochwasserdamm ist das Regierungspräsidium Karlsruhe. Eine Sprecherin der Behörde versicherte am Dienstag auf unsere Nachfrage, dass „der Damm - wie auch die anderen Dämme in unserer Zuständigkeit - regelmäßig kontrolliert wird“.

Insofern gebe es im Zusammenhang mit dem aktuellen Hochwasser und dem am Damm ankommenden Pegelstand - „es steht aktuell etwas Wasser am Dammfuß“ - keine Auffälligkeiten und keine Hinweise, dass der Damm dem Hochwasser nicht standhalten könnte, unterstreicht die Behördensprecherin.

Schadstellen ausgemacht

AdUnit urban-intext3

Mehr Sorgen bereitet der Sommerdamm den Einsatzkräften - er verläuft etwas mehr als ein Kilometer westlich von der Wohnbebauung durch die Wiesen. Dieser Bereich fällt in die Zuständigkeit der Stadt Schwetzingen, wird aber in der aktuellen Lage auch von den Brühler Wehrleuten kontrolliert.

AdUnit urban-intext4

Zwischen Teufelsbrücke und Leimbach ist die Flut inzwischen großflächig über die Dammkrone getreten und hat die Schwetzinger Wiesen überschwemmt. „Der Wasserspiegel liegt etwa fünf bis zehn Zentimeter höher als die Dammkrone“, berichtet Feuerwehrkommandant Marco Krupp. Dadurch wurde der Bereich Richtung Ortsbebauung fast flächendeckend geflutet.

Auch beim Rohrhofer Friedhof, an der Schließe des Schneckengrabens ist der Rhein über den Sommerdamm geschwappt. Dabei hat das Wasser auch für deutliche Schäden am Deich gesorgt, wie die Feuerwehr bei ihren Kontrollflügen mit einer Drohne feststellen musste. „An einigen Stellen ist das Erdreich schon erkennbar durch die Wassermassen weggerissen“, erklärt der Brühler Feuerwehrchef nach Auswertung der Luftbilder.

Ein anhaltend hoher Flusspegel ist zwar eine deutliche Belastung für die Sommerdeiche bei Brühl. Doch die eigentlichen Schutzdämme für die Ortsbebauung, beispielsweise die vor sieben Jahren sanierten Deiche bei Rohrhof, die für ein 20-jährliches Hochwasser ausgelegt sind, zeigen sich unbeeindruckt.

Von einer Gefährdungslage für den Ort möchte der Feuerwehrkommandant deshalb nicht sprechen: Die Anlagen seien dem Druck der aktuellen, einer statistisch fünfjährlichen Flut problemlos gewachsen.