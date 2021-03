. Der erste Bauabschnitt des zukunftsweisenden Kinderbildungszentrums verlässt die planerische Phase und tritt ein in die bauliche Umsetzung. Das zumindest beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, als die Rohbauarbeiten für ein Verbindungs- und Erweiterungsgebäude zwischen dem alten Hausmeisterwohnhaus und dem Pavillon der Schillerschule einstimmig vergeben wurden.

Damit

...