Suche nach dem goldenen Ei mit der Brühler CDU

Brühl. Die Temperaturen waren noch frisch und der Wind wehte eher kühl durch den Steffi-Graf-Park. Aber zeitweise wärmten auch ein paar Sonnenstrahlen die Frühlingsluft. Zum zweiten Mal nach der Corona-Zwangspause hatte der CDU-Gemeindeverband Brühl und Rohrhof zu seiner traditionellen Ostereieraktion am Ostersonntag eingeladen.

Am frühen Nachmittag waren schon viele kleine Fußballer auf dem Bolzplatz. Zahlreiche Kinder tollten über die Wiese oder turnten an den Spielgeräten. Wolfram Gothe, Bianca Mückenmüller, Kenneth Gund, Gerald Hock, Hans Faulhaber, Winfried Geier, Florian Deutsch, Stefan Hoffmann und Nico Reffert hatten frühzeitig aufgebaut und alles vorbereitet. Und dazu noch jede Menge bunte Eier versteckt. Auf dem Spielplatz, am oberen Rand des Parks, in den Sträuchern und unter den Bäumen. Manche waren gar nicht so einfach zu entdecken. Dieses Mal neu war die Suche nach dem goldenen Ei. Wer es fand, die Möglichkeit bestand den Nachmittag über gleich zweimal, durfte sich als Belohnung über einen Gutschein für die Eisdiele La Gelateria oder für die Bücherinsel in Brühl freuen. Ansonsten reichte ein farbiges Ei, um in den Genuss einer Ostertüte, gefüllt mit einem Schokohasen und weiteren Süßigkeiten, zu kommen. Die Gemeinderäte und Vorstandsmitglieder der Christdemokraten hatten ihre traditionelle Oster-Gaudi für die Familien sogar noch ausgebaut. Während sich die Kleinen auf die Suche begaben, warteten auf die Eltern und Großeltern Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie kühle Getränke, alles zu moderaten Preisen.

Dazu waren noch einige Biertischgarnituren aufgebaut, sodass es sich an diesem Ostersonntag vortrefflich im Steffi-Graf-Park verweilen ließ. Man merkte den CDU-Vertretern an, dass es ihnen ebenso viel Spaß machte wie den Kindern. Das beliebte Spektakel war vor vielen Jahren von der Jungen Union ins Leben gerufen worden. Und bei dieser Neuauflage war wieder deutlich zu merken, dass nach der Corona-Zwangspause bei den Menschen wieder eine ausgelassene Stimmung die Oberhand gewonnen hat. Die Kinder stürmten fröhlich über die Wiese und durch das Unterholz. Und am späten Nachmittag waren die 100 Ostertüten der CDU Brühl und Rohrhof weg.