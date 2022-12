Volkmar Schäfer aus Brühl ist verstorben

Brühl. Der Turnverein hat seinen Ehrenvorsitzenden verloren. Die Chorgemeinschaft und die Kerweborscht einen aktiven Sänger. Seine Familie einen lieben Ehemann, Vater und Großvater. Und viele einen guten Freund. Volkmar Schäfer ist nach langer Krankheit Ende November gestorben, wie seine Familie erst jetzt bekannt gab.

Geboren worden war Schäfer im Februar 1941 in Strehla an der Elbe, bereits Mitte der 1950 Jahre verließ er die damalige DDR und ließ sich mit Mutter und Schwester in Mannheim nieder. Dort lernte er einige Jahre später auch Helga Daßler kennen, das Paar heiratete Mitte der 1960er Jahre und bekam zwei Kinder – Ralf und Beate.

1967 zog die junge Familie nach Brühl, wo sich der angestellte Neontechniker wenige Jahre später mit der Firma Schäfer-Werbung erfolgreich selbstständig machte. Bis in ein Alter, in dem andere schon längst den Ruhestand genießen, arbeitete Schäfer für sein Unternehmen.

Eine wichtige Persönlichkeit war Volkmar Schäfer im Vereinsleben der Hufeisengemeinde. Insbesondere beim Turnverein (TV) war er ein prägender Motor, Schäfer gehörte dem Vorstand über 40 Jahre lang an, davon zwei Jahrzehnte als TV-Vorsitzender. Nach seinem „aktiven Dienst“ wurde er 2004 zum TV-Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Turnverein war 1973 durch sein Engagement auch die Vollyeballabteilung gegründet worden, in der Volkmar Schäfer selbst aktiv war – genauso wie später seine beiden Kinder.

Neben der Tätigkeit im TVB arbeitet Schäfer über 30 Jahre im Partnerschaftskomitee Brühl/Ormesson mit. Er war Gründungsmitglied des Brauchtumsvereins und des Dritte-Welt-Vereins, des heutigen Förderkreises Dourtenga. Er war von Anfang an bei den Kerweborscht aktiv und Mitglied im Kulturfreundeskreis. Seit 40 Jahren sang er, bis es sein Gesundheitszustand nicht mehr zuließ, in der Konkordia, dann in der Chorgemeinschaft. Zudem paddelte er etliche Jahre beim Wassersportverein.

Seine letzten Monate verbrachte Volkmar Schäfer im Krankenhaus, bis er am Sonntag, 27. November, starb. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Dienstag, 13. Dezember, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Brühl.