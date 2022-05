Wenn die Nase läuft

Hatschi, mein Schatzi! Elli Ente niest derzeit in einer Tour. Sie habe Heuschnupfen, meint sie. Und was genau heißt das? Heuschnupfen ist eine Allergie. Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, reagieren mit verschiedenen körperlichen Erscheinungen auf Pollen, also den Blütenstaub von bestimmten Pflanzen. Zurzeit fliegen viele dieser Pollen durch die Luft.

Damit bestäuben sich die Pflanzen, damit sie später Früchte bilden können. Der Name Heuschnupfen stammt daher, dass früher Menschen gesehen haben, dass die Betroffenen vor allem in der Nähe von Heuhaufen oft anfangen mussten zu niesen. Man dachte, der Schnupfen komme vom Heu, also dem getrockneten Gras. Man wusste noch nicht, dass die Menschen eigentlich gegen die Pollen von diesem Gras allergisch sind. Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, haben immer zur selben Zeit starken Schnupfen: Sie müssen niesen, ihre Augen jucken und sind rot und sie haben so viel Schleim in der Nase, dass sie kaum noch atmen können. Elli hat die gleichen Probleme – arme Elli.

