Wunderschöne Bescherung: Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner in Brühl

Brühl. Die goldenen Sterne, die abends über dem Garten der Villa Meixner strahlen, verkünden es weithin sichtbar: Nicht mehr lange und der Weihnachtsmarkt in und um das Jugendstilkleinod in der Schwetzinger Straße öffnet seine Pforten. So erstrahlt die prächtige Villa in Brühl zum 26. Mal in festlichem Glanze. Am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 19 Uhr sowie Sonntag, 18. Dezember, zwischen 11 und 19 Uhr wird es einen attraktiven Mix aus Kunsthandwerk, Leckereien, Geselligkeit und Unterhaltung geben.

Im zauberhaften Ambiente des liebevoll geschmückten Platzes bieten 25 Künstler an beiden Tagen ihre exklusiven Produkte an – da ist nichts von der Stange, alles sind Unikate, die mit viel Liebe und hohem Können hergestellt werden. Gudrun Bauer und Hertha Weber werden dekorative Ölmalerei, handgefertigte Nikoläuse und Engel sowie Stoffkleinigkeiten anbieten. Bei Etla Breyer-König gibt es Schmuck in einer ausgefallenen Form, die „Bücherinsel“ wird Literarisches anbieten. Henrike Dreisbach fertigt aus Papier attraktive Schachteln, Mappen, Fotoalben und Karten. Springerle-Model aus Birnbaumholz, handgeschnitzte und gedrechselte Holzschalen, Löffel, Schmuck wird Klaus Kaufmann dabei haben. Mundgeblasene Glasarbeiten – auch filigranen Christbaumschmuck – stellt Birgit Meinhardt her. Bei Helmut Meister gibt es Christbaumschmuck aus Bändern, Borten und Perlen, aber auch die nostalgischen Glasvögel. Monika Keller malt Miniaturen auf Glaskugeln, Spandosen und Glasengel.

Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner: Feinste Handarbeiten

Antje Zwirtz arbeitet Puppenkleider nach Maß, während Katharina Huwe handgearbeitete Teddybären und andere Tiere zum Liebhaben näht. Christiane Treiber bietet Wollfiguren und Textilbilder an. Hüte aus Filz, Walk, Loden und Haarfilz – mit Schellack gesteift – werden von Ursula Ohse beim Weihnachtsmarkt in der Villa angeboten. Richard Wetzel zaubert ganze Geschichten in Streichholzschachteln, Markus Peuser fertigt Drechsel- und Epoxidhandarbeiten, Gewürzmühlen und Küchenhelfer, Schreibgeräte, Schalen und vieles mehr. Heike Jung hat sich auf handgefertigte Lederwaren spezialisiert.

In der Remise der Villa wird Monika Krieger Landhausdeko und – ganz neu – Pebble-Art-Bilder anbieten. Ninebitti-Nadine Ultes hat Selbstgenähtes für Klein und Groß dabei. Bernd Weber schließlich ist der Mann für hausgemachte Marmeladen, Liköre, Chiligelee und Fruchtsenf.

Weihnachtsmarkt in der Villa Meixner: Süße und deftige Verlockungen

Der stimmungsvoll illuminierte Garten bietet an diesem Adventswochenende vorrangig dem kulinarischen Teil des Weihnachtsmarktes einen wunderschönen Rahmen. Familie Gothe organisiert nicht nur das Kinderbacken, sondern hat auch schön leckeres Weihnachtsgebäck vorbereitet. Günther Martin wird Honig und andere Imkereiprodukte aus der direkten Nachbarschaft anbieten. Zudem sind die Allgäuer Käsemädels wieder da, die auch Speck verkaufen. Die „Kollerkrotten“ backen Waffeln und bereiten Kinderpunsch zu. Der Obsthof Harald Hund bietet an seinem Stand landwirtschaftliche Produkte wie Obst in fester und flüssiger Form an. Außerdem kommen der Kaffeeladen und die Schokoladenwerkstadt zum Weihnachtsmarkt.

„Das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot des Kulturfreundeskreises wird die Gaumen der Besucher köstlich verwöhnen“, sagt Jochen Ungerer, im Rathaus für die Kulturarbeit und Veranstaltungen zuständig. Ein Teil der Einnahmen aus dem kulinarischen Angebot ist einmal mehr für wohltätige Zwecke bestimmt.

Auf einer Bühne im Garten der Villa Meixner bieten die Musik- und Gesangvereine aus der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vielfältiges, vorweih-nachtliches Programm. Auch der Weihnachtsmann will an beiden Tagen immer wieder bei Groß und Klein vorbeischauen, heißt es in der Ankündigung. Auf die Kinder wartet diesmal wieder eine Weihnachtsbäckerei.

Die zauberhafte Veranstaltung im Innen- und Außenbereich der Villa Meixner soll so über sämtliche Generationen hinweg zu einem stimmungsvollen Erlebnis für alle Sinne werden.