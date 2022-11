Andre Baumann besucht Eppelheimer Grüne

Eppelheim. Zur öffentlichen Mitgliederversammlung der Grünen zum Thema „Energiewende und Energiepreise“ kamen nicht nur zahlreiche Bürger, sondern vor allem auch der Landtagsabgeordnete und Umwelt-Staatssekretär Andre Baumann als Referent.

Er machte in seinem Eingangsstatement klar: „Putins Krieg in der Ukraine macht uns allen deutlich, wie abhängig wir bislang von fossilen Energieträgern waren.“ Die Strategie der früheren CDU-geführten Bundesregierung, fast ausschließlich auf russisches Gas zu setzen, regenerative Energien auszubremsen, und eine dezentrale, zukunftsfähige Energieversorgung zu verhindern, sei, so Baumann, krachend gescheitert.

„Die Energiepreise sind ja schon vor Kriegsbeginn in die Höhe geschossen. Jetzt hat die Bundesregierung mit der Gas- und Strompreisbremse effiziente Maßnahmen umgesetzt, die allen helfen, gut über den Winter zu kommen“, betonte Baumann, der hinzufügte: „Wir müssen angesichts des Dringenden nicht das Wichtige vergessen, nämlich die Energiewende.“

Der Umwelt-Staatssekretär zeigte an zahlreichen Beispielen, wie weit die Industrie und die Bevölkerung mittlerweile bei der Energiewende schon sei. Entlang der Energiebereiche Photovoltaik, Windenergie, Stromnetze, Wasserstofftechnologie und Geothermie erläuterte der Grüne Landtagsabgeordnete dann die Politik der grüngeführten Landesregierung sowie die Herausforderungen der Zukunft.

Hierbei machte Baumann ebenfalls klar: „Die Energiewende hat auch in der Metropolregion Rhein-Neckar mit Macht begonnen und wird auch in Eppelheim und Umgebung große Veränderungen mit sich bringen.“

In der nachfolgenden Diskussion brachten zahlreiche Bürger ihre Erfahrungen und Einschätzungen ein. Dabei ging es beispielsweise um die Hindernisse, eine neue Wärmepumpe bei den Stadtwerken anzumelden. „Man will etwas für die Umwelt tun, wird aber ausgebremst“, so ein Besucher.

Tempolimit gefordert

Eine andere Bürgerin brachte alternative Speicherformen für Strom in die Diskussion, während ein weiterer Teilnehmer das „längst überfällige Tempolimit“ einforderte. Die internationalen wirtschaftlichen Verflechtungen von deutschen Konzernen mit autokratischen Staaten wie Katar und Russland wurden außerdem von einem Bürger verdeutlicht. Fraktionssprecherin und Kreisrätin Christa Balling-Gündling unterstrich in der Diskussion: „Wir haben den Windenergie-Rückstand wegen der CDU und ihrer Blockade-Politik.“

Sie verwies überdies auf die bislang unzureichenden Stromnetze sowie auf die neue Potenzialanalyse des Rhein-Neckar-Kreises für erneuerbare Energien. „Das Gutachten zeigt: Wir haben in Eppelheim ein Potenzial, um die Photovoltaik auf Dächern und auf Flächen in den kommenden Jahren zu verzehnfachen.“

Zum Schluss der Mitgliederversammlung machte der Landtagsabgeordnete Andre Baumann deutlich, welche Bedeutung das angesprochene Thema für die Gesellschaft aus seiner Sicht hat: „Die längst überfällige Energiewende ist auch ein Beitrag zu mehr Sicherheit, Wohlstand und Lebensqualität in Deutschland.“ zg