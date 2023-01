Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim ist jetzt „Schule ohne Rassismus“

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) wurde in das bundesweite Netzwerk „Schule mit Courage – Schule ohne Rassismus“ aufgenommen. Beim Festakt im Eppelheimer Capri-Sonne-Center war die gesamte Schule dabei: 660 Schüler nebst Lehrer, Schulsozialarbeitern und Elternbeirat jubelten, als Landeskoordinator Andreas Haiß die Urkunde und das dazugehörige Metallschild zur Anbringung an der Schule an

