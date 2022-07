Die Vorbereitung für die Eppelheimer Kerwe läuft

Eppelheim. Die Kerwe-Saison 2022 in Eppelheim ist eingeläutet. Wie die Stadt mitteilt, hat sich Bürgermeisterin Patricia Rebmann gemeinsam mit Kultursachgebietsleiter Christoph Horsch vor wenigen Tagen mit Vertretern der Eppelheimer Vereine und Organisationen in der Rudolf-Wild-Halle getroffen.

Es ging bei diesem ersten Termin darum, die Eckpunkte auszumachen und Kapazitäten auszuloten, nachdem das Fest im Terminkalender der Stadt in den vergangenen beiden Jahren Corona-bedingt leider hatte ausfallen müssen. Die Kerwe soll wie gewohnt am ersten Oktober-Wochenende rund um den Hugo-Giese-Platz und entlang der Scheffelstraße stattfinden, in diesem Jahr also am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Oktober.

„Wir dürfen endlich wieder eine Kerwe bei uns planen“, freut sich Rebmann bei der Besprechung. „Und Sie bestimmen mit Ihren Ideen mit, wie die Veranstaltung aussehen soll.“ Trotz der Erfahrungen der Jahre 2020 und 2021 sind alle optimistisch, dass die Kerwe in diesem Jahr stattfinden kann.

Es sei eine Gratwanderung, allen gerecht zu werden, weiß die Bürgermeisterin. Auf der einen Seite ist es für einige Vereine eine Herausforderung, genügend Helfer zu finden. Andererseits möchte man natürlich der Eppelheimer Bevölkerung und den Gästen aus der Umgebung die Gelegenheit geben, mal wieder die Kerwe zu feiern – zumal der Tag danach (Montag, 3. Oktober) ein gesetzlicher Feiertag ist.

Zeitplan als Vorschlag

Vor diesem Hintergrund stellte Christoph Horsch den folgenden Zeitplan zur offenen Diskussion: Am Samstag, 1. Oktober, um 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Fassanstich durch Patricia Rebmann auf dem Hugo-Giese-Platz vorgesehen. Betriebszeiten der Stände sind samstags von 13 bis 1 Uhr (die Musik geht bis 0.45 Uhr) sowie am Sonntag, 2. Oktober, von 10 bis 22 Uhr (Musikende: 21.45 Uhr). Die Standbetreiber können am Freitag, 30. September, ab 9 Uhr mit dem Aufbau starten, zeitgleich wird die Scheffelstraße gesperrt. Der Abbau soll bis Montag, 3. Oktober, um 12 Uhr beendet sein.

„Wir kennen Ihre Schwierigkeiten. Sie müssen genug Menschen finden, um einen Stand zu betreiben und den Auf- sowie den Abbau zu stemmen“, zeigt die Bürgermeisterin Verständnis für die Personalsituation. „Wir helfen gerne, wo wir können. Deshalb versuchen wir auch, Ihnen so viel Zeit wie möglich zu geben.“ Andererseits müsse die Verwaltung aber auch im Blick haben, dass die Scheffelstraße als Durchfahrtsstraße nicht länger als unbedingt nötig blockiert wird. Letztlich konnten sich aber alle Anwesenden auf den Zeitplan einigen.

Schausteller kündigen sich an

Christoph Horsch kündigte an, dass die bewährten Schausteller, die bis 2019 nach Eppelheim gekommen sind, die Corona-Krise überstanden haben und beabsichtigen, am ersten Oktober-Wochenende mit ihren Fahrgeschäften und Buden die Kerwe zu bereichern.

Weiterhin soll es auch wieder einen Flohmarkt geben, bei dem Kinder ihre ausgedienten Spielsachen, Bücher und ähnliches anbieten können. „Wer mitmachen will, kann das tun. Wir haben keine Teilnehmerbeschränkung. Auch die Hobbykünstler werden angefragt, ob sie sich an der Kerwe mit einer Ausstellung beteiligen möchten“, kündigte Horsch an. Darüber hinaus habe man Delegationen aus den Partnerstädten Dammarie-lès-Lys, Montebelluna sowie Vértesacsa und Wilthen eingeladen, die Spezialitäten ihrer Heimat zu präsentieren.

Die Anmeldeformulare seien mittlerweile schon verschickt. Dabei geht es zunächst darum, welche Vereine und Organisationen sich auf wie viel Standfläche beteiligen möchten. Diese Planungsphase soll Ende Juli abgeschlossen sein.

„Wir versuchen, soweit es uns möglich ist, alle Wünsche zu erfüllen“, machte Bürgermeisterin Rebmann deutlich. „Wir finden einen Standort für jeden, der mitmachen will.“

Wenn Christoph Horsch mit seinem Team einen Überblick über die Anzahl der teilnehmenden Vereine und Organisationen hat, geht es in einem nächsten Schritt darum, das kulinarische Angebot abzusprechen. Der Kultursachgebietsleiter kündigte den Vortrag eines Mitarbeiters des Landratsamtes an, der über die aktuellen Hygienevorschriften informiert. Außerdem werde sich noch der Sicherheitsdienst vorstellen, der von Samstag auf Sonntag die Stände bewacht.

Vereine, die Interesse haben, sich mit einem Stand an der Eppelheimer Kerwe zu beteiligen, schicken bitte eine E-Mail an: kulturamt@eppelheim.de. Dann bekommen sie weitere Informationen und das Anmeldeformular. zg