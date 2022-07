Familien freuen sich über ersten Kindertag im Eppelheimer Bauhof

Eppelheim. Die Premiere des von der Stadt Eppelheim initiierten Kindertags im städtischen Bauhof erlebte vor Kurzem einen enormen Ansturm. Aus allen Himmelsrichtungen kamen Eltern oder Großeltern mit ihrem Nachwuchs in die Seestraße. Für alle gab es viel zu schauen, zu staunen und zu entdecken. Für Fans von Bagger, Traktor, Löschfahrzeug & Co. wurden im Bauhof Kinderträume wahr. Gleich am Eingang war die örtliche Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug anzutreffen. Die Kinder waren begeistert. Sie konnten auf dem Fahrersitz oder hinten auf den Bänken Platz nehmen und sich wie ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau fühlen.

Natürlich gab es beim ersten Kindertag, den Christoph Horsch mit seinem Kulturamtsteam in enger Absprache mit Bauhofleiter Alexander Wiede und dessen Mitarbeitern auf Anregung von Bürgermeisterin Patricia Rebmann organisiert hat, einiges mehr als ein Feuerwehrfahrzeug zu bestaunen. Das Eppelheimer Rotkreuz war mit dem Gerätewagen „Sanitätsdienst“ vertreten, der von Bereitschaftsleiter Jens Hillger als „Pflaster-Laster“ vorgestellt wurde. Hier konnten Kinder auch einen „Patienten“ versorgen.

Der Bauhof hatte viele seiner Fahrzeuge aus der Halle und den Unterständen geholt: Besenwagen, Schneepflug, Traktor, Gießfahrzeug, Gabelstapler und Bagger standen bereit. Überall durfte man sich reinsetzen, am Lenkrad kurbeln, Schalthebel bewegen oder auch die Fahrzeughupe testen. Alle Fahrzeugschlüssel waren selbstverständlich außer Reichweite, sodass kein Motor gestartet werden konnte. Außerdem stand ein großer Baustellenbagger der Firma Orth als Leihgabe bereit und in der Kehrmaschine der Firma Müller, die in Eppelheim bei der Straßenreinigung zum Einsatz kommt, durfte man auch Probesitzen.

Zudem gab es vom Bauhofteam eine besondere „Baggeraktion“ für die jungen Besucher: Zusammen mit einem Bauhofmitarbeiter durften die Jungen und Mädchen im Führerhaus des städtischen Fahrzeugs sitzen und mit der Baggerschaufel Holzhäcksel aufgreifen und wieder abladen. Dafür stand der Nachwuchs gerne mit Mama und Papa oder Oma und Opa geduldig an. In die Warteschlange hatte sich auch Ehepaar Willim aus Epfenbach eingereiht. Linus, ihr zweijähriger Enkel, wolle unbedingt den Bauhofbagger testen, erzählten sie. Die Anstehzeit überbrückten sie mit Eisessen. Denn die Stadt hatte zum Kindertag einen Eiswagen und eine Waffelstation organisiert.

„Eine super Idee“

„Der Bagger war das Highlight für unseren Sohn Emil, weil er nicht nur Anschauungsobjekt, sondern auch in Aktion zu erleben war“, konnte man von Alexandra und Christian Kaiser erfahren. Das junge Paar war zusammen mit Emils Großeltern Jutta und Peter Kaiser aus Sandhausen nach Eppelheim gekommen. „Der Kindertag ist eine super Idee, so was müsste es viel öfters geben“, meinte Emils Mama, während ihr Dreijähriger gerade in der Kehrmaschine alle Knöpfe drückte. Die zweijährige Helena saß zum ersten Mal in einem Gabelstapler. „Dass sie mal in so einem Fahrzeug sitzen darf, ist für sie etwas ganz Tolles und Besonderes“, wusste ihr Papa.

Auch Ehrenbürger Lothar Wesch ließ sich mit Tochter Anika und Enkelin Carlotta die Fahrzeugschau nicht entgehen, zumal die Kleine beim Anblick von Baggern oder Traktoren jedes Mal vor Freude jauchzt.

„Alles, was Tatütata macht, ist toll“, erfuhr man von Anja. Sie war mit ihren beiden Kindern Emma und Lounis gekommen. Mit dabei war Freundin Natascha mit Sohnemann Linus aus Oftersheim. „Wir wollten das Angebot unbedingt nutzen, denn Linus liebt Fahrzeuge über alles“, betonte sie.

Die Eppelheimer Feuerwehr hatte auch eine kleine Löschaktion für Kinder mitgebracht, die viel Zuspruch erlebte.

Alles, was Sirenen hat ...

Davon ganz fasziniert war Benni. Der Kleine konnte mit seinen eineinhalb Jahren zwar kaum allein den Löschschlauch halten, aber dafür war seine Begeisterung an der Wasserspritze umso größer. „Er liebt alles, was Sirenen hat“, erzählte seine Mutter, die auch berichtete, dass eines der ersten Worte ihres Sohnes „Tata Tata“ war. Das Martinshorn der Feuerwehr bekamen die Besucher an diesem Nachmittag auch noch zu hören: Nach zwei Stunden musste die Wehr aufgrund eines Einsatzes eiligst ihr Ausstellungsfahrzeug startklar machen und losfahren.

Bauhofleiter Alexander Wiede fand es klasse, dass Kinder und Eltern beim Kindertag Einblicke in die Arbeit des städtischen Bauhofs nehmen und die Fahrzeuge live erleben konnten. Für ihn war die Hauptsache, dass alle Kinder ihren Spaß hatten. „Uns freut es richtig, dass so viele zu unserem Kindertag gekommen sind“, meinte Stadtsprecher Christoph Horsch und konnte sich ebenso wie Bauhofleiter Wiede eine Fortsetzung der Aktion im kommenden Jahr sehr gut vorstellen.